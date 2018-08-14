Матч между Викторией Азаренко и Каролин Гарсия телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире

Телеканал "Беларусь 5" в прямом эфире покажет матч второго круга турнира в американском Цинциннати между Викторией Азаренко и пятой ракеткой мира Каролин Гарсия. Ориентировочное время начала - 23:55. Этой ночью Арина Соболенко выбила британку Йоханну Конту - 4:6, 6:3, 6:4 и теперь сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова - Агнешка Радваньска.