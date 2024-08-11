Матч памяти футболистов и тренеров ФК "Пахтакор" прошел в Минске

"Матч памяти - матч мира" - именно под такими слоганом сегодня в Минске прошел футбольный поединок между ветеранами "Пахтакора" и минского "Динамо". Повод - 45-летие со дня страшной трагедии, в результате которой 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134. Погибли тогда 178 человек, а на борту одного из лайнеров было 17 игроков и членов тренерского штаба "Пахтактора", которые летели в Минск на игру чемпионата СССР. Спустя 45 лет (сегодня) этот матч был сыгран. На поле мы увидели Ахмада Убайдуллаева, который не отправился в Минск на том рейсе из-за травмы. Прошла встреча на столичном стадионе "Динамо-Юни", а победила, конечно же, в первую очередь дружба, дружба народов и память о спортсменах-товарищах.