Матч "Шахтер" - "Юность" сегодня на "Беларусь 5"

"Шахтер" - "Юность". Сегодняшний вечер на телеканале "Беларусь 5" украсит матч лидеров чемпионата страны по хоккею. Солигорцы на первом месте, однако минчане им дышат в спину - всего одно очко отставания. Прямая трансляция из города шахтеров начнется в 19:20.