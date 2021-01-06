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Матч "Шахтер" - "Юность" сегодня на "Беларусь 5"

"Шахтер" - "Юность". Сегодняшний вечер на телеканале "Беларусь 5" украсит матч лидеров чемпионата страны по хоккею. Солигорцы на первом месте, однако минчане им дышат в спину - всего одно очко отставания. Прямая трансляция из города шахтеров начнется в 19:20.

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