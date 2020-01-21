Матч Соболенко с Карлой Суарес Наварро перенесен

Матч стартового круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open Арина Соболенко / Карла Суарес Наварро будет сыгран в среду. В связи с тем, что многие вчерашние поединки не состоялись из-за дождя и были перенесены на сегодня, организаторы турнира подкорректировали календарь. Таким образом, восемь игр женского одиночного разряда пройдут завтра. В это число попала и встреча первой ракетки Беларуси Арины Соболенко с испанкой Карлой Суарес Наварро в 1/64 финала.