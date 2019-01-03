Матч Соболенко - Шарапова в прямом эфире на "Беларусь 5"

Арина Соболенко сегодня в четвертьфинальном поединке теннисного турнира в Шэньчжэне выйдет на корт против экс первой ракетки мира, а ныне 29-го номера рейтинга Марии Шараповой. Единственная очная встреча, которая произошла в 2017 году в Тяньцзине, осталась за россиянкой. Правда, в сегодняшней встрече букмекеры отдают преимущество белоруске.