ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Матч Соболенко - Шарапова в прямом эфире на "Беларусь 5"

Арина Соболенко сегодня в четвертьфинальном поединке теннисного турнира в Шэньчжэне выйдет на корт против экс первой ракетки мира, а ныне 29-го номера рейтинга Марии Шараповой. Единственная очная встреча, которая произошла в 2017 году в Тяньцзине, осталась за россиянкой. Правда, в сегодняшней встрече букмекеры отдают преимущество белоруске.

Итак, матч Соболенко - Шарапова в прямом эфире покажет "Беларусь 5". Ориентировочное начало встречи в 8:30 утра.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все