Матч "Цмокі" - АЕК перенесен на неопределенный срок

Поединок группового этапа баскетбольной Лигичемпионов между белорусскими "Цмокамі"и греческим АЕК перенесен на неопределенный срок. Матч должен был состояться 21 октября, однако "драконы"в эти дни находятся на карантине после вспышки коронавируса в команде. Решениео переносе встречи было принято директоратом турнира в соответствии срегламентом.Дата поединка будет объявлена позже. Отметим, по последней информации ктренировкам "Цмокі" планируют вернуться 19 октября.