3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Матч "Цмокі" - АЕК перенесен на неопределенный срок
Поединок группового этапа баскетбольной Лигичемпионов между белорусскими "Цмокамі"и греческим АЕК перенесен на неопределенный срок. Матч должен был состояться 21 октября, однако "драконы"в эти дни находятся на карантине после вспышки коронавируса в команде. Решениео переносе встречи было принято директоратом турнира в соответствии срегламентом.Дата поединка будет объявлена позже. Отметим, по последней информации ктренировкам "Цмокі" планируют вернуться 19 октября.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов