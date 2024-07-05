Матч в Жодино продолжит программу 15-го тура ЧБ по футболу - прямая трансляция на "Беларусь 5"

Матч в Жодино продолжает программу 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу.



Один из лидеров первенства - "Торпедо-БелАЗ" - принимает мозырскую "Славию". В прошлом туре "автозаводчане" неожиданно потеряли очки на поле в Солигорске, минимально уступив местному "Шахтеру". Удалось ли парням Дмитрия Молоша отойти от поражения и смогут ли они порадовать болельщиков на домашнем поле - узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5".

Стартовый свисток в 9 вечера.