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Матч в Жодино продолжит программу 15-го тура ЧБ по футболу - прямая трансляция на "Беларусь 5"
Матч в Жодино продолжает программу 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
Один из лидеров первенства - "Торпедо-БелАЗ" - принимает мозырскую "Славию". В прошлом туре "автозаводчане" неожиданно потеряли очки на поле в Солигорске, минимально уступив местному "Шахтеру". Удалось ли парням Дмитрия Молоша отойти от поражения и смогут ли они порадовать болельщиков на домашнем поле - узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5".
Стартовый свисток в 9 вечера.
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