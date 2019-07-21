Матч "Витебск" - "Минск". Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 20:35

"Динамо-Брест" одержало волевую победу над "Торпедо-БелАЗом" в домашнем матче 16 тура чемпионата Беларуси - 4:1. У "сине-белых" отличились Кики, Милевский, Юзепчук и Хобленко. "Южане" вернулись на первое место в турнирной таблице. 39 очков в активе. Однако отметим, что у ближайшего преследователя - БАТЭ - есть игра в запасе. "Торпедо-БелАЗ" на 6-ой строчке, 27 баллов.

16-ый тур завершится матчем "Витебск" - "Минск". Прямую трансляцию поединка будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 20:35.