3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Матч "Витебск" - "Минск". Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 20:35
"Динамо-Брест" одержало волевую победу над "Торпедо-БелАЗом" в домашнем матче 16 тура чемпионата Беларуси - 4:1. У "сине-белых" отличились Кики, Милевский, Юзепчук и Хобленко. "Южане" вернулись на первое место в турнирной таблице. 39 очков в активе. Однако отметим, что у ближайшего преследователя - БАТЭ - есть игра в запасе. "Торпедо-БелАЗ" на 6-ой строчке, 27 баллов.
16-ый тур завершится матчем "Витебск" - "Минск". Прямую трансляцию поединка будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 20:35.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва