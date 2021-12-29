Матч всех звезд КХЛ перенесен

Руководство Континентальной хоккейной лиги официально перенесло Неделю звезд хоккея - 2022, которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске, на 2023 год. Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников грядущей Олимпиады, а также с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг, сообщает пресс-служба лиги. В матче звезд должны были принять участие игроки сборной Беларуси Алексей Колосов, Ник Бэйлен, Илья Усов и Владислав Кодола.