Матч за Суперкубок Беларуси по футболу - 2024 состоится 2 марта, прямую трансляцию смотрите на "Беларусь 5"

Сегодня станет известно имя обладателя Суперкубка Беларуси по футболу 2024 года. В Солигорске состоится матч-открытие долгожданного сезона. Первый трофей разыграют чемпион Беларуси минское "Динамо" и обладатель Кубка страны жодинское "Торпедо-БелАЗ".



Стартовый свисток прозвучит в 17:00, однако еще ранее, с 16:30, в своем эфире телеканал "Беларусь 5" организует Большой футбольный вечер, в котором эксперты и журналисты подогреют интерес к этому событию. Накануне в Солигорске состоялись тренировки команд - участниц Суперкубка.