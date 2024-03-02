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Матч за Суперкубок Беларуси по футболу - 2024 состоится 2 марта, прямую трансляцию смотрите на "Беларусь 5"

Сегодня станет известно имя обладателя Суперкубка Беларуси по футболу 2024 года. В Солигорске состоится матч-открытие долгожданного сезона. Первый трофей разыграют чемпион Беларуси минское "Динамо" и обладатель Кубка страны жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Стартовый свисток прозвучит в 17:00, однако еще ранее, с 16:30, в своем эфире телеканал "Беларусь 5" организует Большой футбольный вечер, в котором эксперты и журналисты подогреют интерес к этому событию. Накануне в Солигорске состоялись тренировки команд - участниц Суперкубка.

Отметим, что для обеих команд победа в Суперкубке может стать первой в истории. Ни "Торпедо-БелАЗ", ни минское "Динамо" ни разу не побеждали в рамках Кубка открытия футбольного сезона.

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