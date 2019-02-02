Матч за выход в финал. Соболенко против Бертенс. Смотрите в 14:05 на "Беларусь 5"

Битва за финал на турнире категории Premier в Санкт-Петербурге - призовой фонд соревнований более 750 тысяч долларов. Первая ракетка Беларуси и десятая в мире Арина Соболенко в полуфинале встретится с восьмой на планете - голландкой Кики Бертенс. До этого противостояния они пересекались на кортах дважды, в обеих встречах белоруска уступила. В случае реванша сегодня Соболенко только за выход в финал получит 305 очков к рейтингу ВТА и 75 тысяч долларов. Матч обещает стать зрелищным, прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 14:05. Не пропустите!