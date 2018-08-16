3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Матч "Зенит - "Динамо Минск" не будет показан на белорусских телеканалах
Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит - "Динамо Минск" не будет показан на белорусских телеканалах. Напомним, игра в Минске нашего клуба с "Зенитом" завершилась со счетом 4:0. И сегодня внимание болельщиков приковано к Санкт-Петербургу, где состоится ответный матч. Переговоры велись до последнего. И, несмотря на все усилия Белтелерадиокомпании, с российской стороны отказано в правах на трансляцию.
Как заверил Павел Булацкий, Белтелерадиокомпания в дальнейшем покажет все поединки белорусских клубов в полном объеме. Уже приобретены права на групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на раунд плей-офф самого престижного турнира Европы, в котором БАТЭ будет противостоять голландскому ПСВ.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов