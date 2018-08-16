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Матч "Зенит - "Динамо Минск" не будет показан на белорусских телеканалах

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит - "Динамо Минск" не будет показан на белорусских телеканалах. Напомним, игра в Минске нашего клуба с "Зенитом" завершилась со счетом 4:0. И сегодня внимание болельщиков приковано к Санкт-Петербургу, где состоится ответный матч. Переговоры велись до последнего. И, несмотря на все усилия Белтелерадиокомпании, с российской стороны отказано в правах на трансляцию.

Как заверил Павел Булацкий, Белтелерадиокомпания в дальнейшем покажет все поединки белорусских клубов в полном объеме. Уже приобретены права на групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на раунд плей-офф самого престижного турнира Европы, в котором БАТЭ будет противостоять голландскому ПСВ.

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