Матч "Зенит - "Динамо Минск" не будет показан на белорусских телеканалах

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит - "Динамо Минск" не будет показан на белорусских телеканалах. Напомним, игра в Минске нашего клуба с "Зенитом" завершилась со счетом 4:0. И сегодня внимание болельщиков приковано к Санкт-Петербургу, где состоится ответный матч. Переговоры велись до последнего. И, несмотря на все усилия Белтелерадиокомпании, с российской стороны отказано в правах на трансляцию.