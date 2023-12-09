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Матч звезд КХЛ принимает Санкт-Петербург в новом ледовом дворце "СКА-Арена"
О главном спортивном событии этой зимы! Такое звание получил Матч звезд КХЛ. Еще большей статусности ему добавило место проведения - новый ледовый дворец "СКА-Арена". Два дня телеканал "Беларусь 5" в прямом эфире будет показывать это яркое шоу.
А вот что происходит за кулисами, знает наш корреспондент Анна Эйсмонт. Она сейчас работает в Санкт-Петербурге.
Новая красавица "СКА-Арена", безусловно, уникальное ледовое сооружение, аналогов которому на постсоветском пространстве нет.
И пусть каждый белорус с особым трепетом относится к родной и всеми любимой "Минск-Арене", которая сегодня празднует свой 15-й день рождения, мы не можем не отметить новый дворец в Санкт-Петербурге. Уникальность ее в первую очередь в ее вместимости. Единовременно арена сможет принять 21,5 тыс. зрителей.
И в самое первое масштабное мероприятие новая арена собрала аншлаг!
Кстати, "СКА-Арена" должна была принять игры чемпионата мира по хоккею - 2023, но по политическим причинам турнир был перенесен из России. А вот стройку не заморозили и правильно сделали. Теперь на проспекте Юрия Гагарина новый красивый спортивный объект и матч звезд КХЛ.
Где есть белорусский интерес: два представителя минского "Динамо " - вратарь Алексей Колосов, нападающий Виталий Пинчук - (оба - дивизион Тарасова). В дивизионе Чернышева - защитник Евгений Лисовец. И Владимир Алистров от команды СКА в дивизионе "Бобров". Именно за этих парней проголосовали болельщики.
Матч звезд проходит как мини-турнир в формате "три на три". Сегодня команды четырех дивизионов провели полуфиналы. В первом матче встречались дивизион Харламова против дивизиона Чернышова. Колосов, Пинчук против Лисовца - победили Харламовцы - 8:6.
Во втором дивизион Бобров проиграл команде Тарасова - 6:8.
Завтра здесь, на "СКА-Арене", все продолжится - мастер-шоу и матч за третье место, и финальный поединок. Прямую трансляцию смотрите на телеканале "Беларусь 5".
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