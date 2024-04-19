Матчами в Сморгони и Борисове стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу

В Сморгони и Борисове стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. Команда "Сморгонь" показала не лучшее начало сезона на старте чемпионата на выезде, потерпев два крупных поражения от столичного и брестского "Динамо". Но, придя в форму, "медведи" смогли добыть 4 очка в матчах с "Минском" и "Нафтаном" и сегодня нацелены порадовать своих болельщиков победой и дома, принимая гостей из "Гомеля".



Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00. Гораздо позднее, в завершении футбольного дня, БАТЭ постарается прервать двухматчевую серию поражений и при родных трибунах обыграть могилевский "Днепр". Прямую трансляцию этой встречи покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 19:30.