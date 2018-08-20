БАТЭ идет дальше, а вот минское "Динамо" завершает еврокубковую кампанию. Итог встречи против "Зенита" из Санкт-Петербурга получился очень болезненным для столичного клуба, потому что в Петербург "Динамо" ехало в качестве фаворита. В "Матчболе" продолжим тему.

Встреча в Петербурге проходила при пустых трибунах - так главная футбольная организация Европы УЕФА наказала болельщиков "Зенита" за неудовлетворительное поведение на игре в прошлом сезоне. Тем не менее к Северной столице России добрались 200 болельщиков "Динамо". По регламенту именно столько минчан могут поддержать свой клуб с трибун. Однако этот фактор не стал ключевым - "Зенит" очень сильно разбил нашу команду, 8:1.

Многие игроки "Динамо" отказывали в интервью, а вот говорили самые стойкие.

Пресс-конференция для Сергея Гуренко после такого результата - очень тяжелые минуты. Тем не менее наставник "Динамо" держался очень хорошо.

Через три дня матч чемпионата страны против "Городеи". Итог - 2:0 в пользу гостей стадиона "Динамо". Очевидно, после поражения в Петербурге минчане не смогли до конца прийти в себя.

А вот чемпион страны - борисовский БАТЭ - уже обеспечил себе еврокубковую осень. Желто-голубые на "Борисов-Арене" сыграли вничью с азербайджанским "Карабахом", 1:1. Раньше БАТЭ в первом матче добился победы, 1:0.

Мужская сборная Беларуси по волейболу начала путь в квалификации на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году. На прошлой неделе наши игроки сыграли в Могилеве дважды. Сначала произошла победа над Норвегией, 3:1.

И вот потом белорусы победили главного соперника по группе - сборную Испании, 3:2. Следующая встреча против Грузии 22 августа также пройдет в Могилеве. А вот потом нашу команду ждут выездные матчи.