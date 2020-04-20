



5 тур начинался в столице на стадионе РЦОР-БГУ

Хозяева арены - футболисты минского "Энергетика-БГУ", которые на старте чемпионата победили трижды в трех матчах, на этот раз уступают "Городее". Таким образом во втором матче подряд теряются очки. Все решил гол "Городеи", забитый еще в первом тайме. 1:0.В стартовый день первого тура минское "Динамо" принимает на домашней арене "Неман" из Гродно. Итог 2:0 в пользу бело-голубых - очень значительный для минчан, поскольку к этой победе "Динамо" завоевало только 3 балла в 4 матчах.

Много вопросов на старте чемпионата вызывает игра солигорского "Шахтера", который в прошлом сезоне стал третьим и также обладателем Кубка Беларуси. Но после смены тренера ("горняков" возглавил украинец Юрий Вернидуб) все начало складываться не так хорошо, как того ждали местные болельщики. В гости к "Шахтеру" приехали футболисты "Слуцка", которые показывают игру высокого качества и довольно уверенно победили команду из Солигорска, 2-1.

Завершение атак после розыгрышей стандартных положений - именно такую характерную черту для стартового отрезка чемпионата Беларуси в Высшей лиге выделяет главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский. Об этом наставник "волков" поведал в интервью съемочной группе "Дня спорта". Как разв поединке "Ислочь" - "Славия" 2 из 3 голов были проведены после розыгрыша углового и еще 1 - с пенальти. Команда из Минского района победила, 2:1.

В конце футбольной темы отмечу, что брестское "Динамо" побеждает "Витебск", а борисовский БАТЭ сильнее жодинского клуба "Торпедо-БелАЗ".





Рубрика "Матчбол" познакомилась сперспективным биатлонистом Дмитрием Лазовским

Он мечтает стать одним из лучших биатлонистов мира, на юниорском уровне показывает очень значительные результаты,всегда открыт для любителей биатлона и журналистов. Рубрика "Матчбол" познакомилась с нашим перспективным биатлонистом Дмитрием Лазовским, который продолжает восстановление после очень тяжелого сезона. Еще прошлым летом Лазовский взял две медали на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах, а зимой брал медали планетарного форума. После завершения сезона Дмитрий переходит в состав взрослых спортсменов.

Но зимний сезон еще не скоро, на этой неделе все внимание на события футбольного первенства. Впереди шестой тур и трансляции в эфире телеканала