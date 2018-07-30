Сборная США в Минске стала чемпионом мира по баскетболу среди женских команд, возраст которых не превышает 17-ти лет. Столица принимала соревнования в течение девяти дней, участники в один голос подчеркнули высокий уровень организации планетарного форума: от инфраструктуры до питания. Сборная нашей страны заняла 15-е место.

Тем временем в еврокубках стартовали отечественные футбольные клубы. Рубрика "Матчбол" продолжит выпуск.

Футбол и еврокубки, пожалуй, главная спортивная тема прошедшей недели: БАТЭ стартовал в квалификации Лиги чемпионов, два представителя центрального региона выступают в Лиге Европы.

После первых матчей более чем уверенно чувствует себя минское "Динамо". В гостях бело-голубые 3:1 победили словацкий "Дак". Главный тренер "Динамо" Сергей Гуренко был впечатлен тем, как поддерживали местную команду, несмотря на итоговые цифры встречи не в пользу хозяев.

Футболисты солигорского "Шахтера", кстати, на матче против "Леха" из Польши на своей арене почти увидели аншлаг, что, без преувеличения, редкость, однако победить оппонента все же не сумели - 1:1.

Еще один представитель нашей страны во втором раунде Лиги Европы - брестское "Динамо" в четверг сильнее "Атромитоса" из Греции 4:3.

В главном футбольном клубном турнире Старого Света - Лиге чемпионов - БАТЭ в среду принимал финский ХИК. Борисовчане считались фаворитами противостояния, однако итог игры - неожиданная ничья 0:0.

Александра Саснович тем временем отлично выступила на турнире серии Интернешнл в Москве.

Белоруска вышла в полуфинал соревнований, где играла против представительницы Сербии Ольги Данилович, которая в четвертьфинале победила очень сильную Юлию Гергес из Германии в двух сетах. Матч против Александры получился сложным. Уступив в первом сете 2:6, во втором белоруска была сильнее 7:5, однако в решающем все же викторию получила Данилович - 7:5. Несмотря на такой итог встречи, сегодня в восстановленном мировом рейтинге Александра Саснович поднялась на 7 позиций. Саша - 35-я ракетка планеты и первая Беларуси. С чем ее и поздравляем.