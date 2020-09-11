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Матчем между "Минском" и "Городеей" начнется 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Матчем между "Минском" и "Городеей" сегодня начнется 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Поединок стартует в 5 вечера. Прямую трансляцию традиционно будет вести "Беларусь 5".

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