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Матчем "Неман" - "Ислочь" откроется программа 18 тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге

Гродненский клуб намерен реабилитироваться после разгромного поражения от "Шахтера". 0:6. "Ислочь" с Александром Глебом в составе продолжает решать серьезные задачи в этом сезоне. Прямой эфир в 20:30 на "Беларусь 5".

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