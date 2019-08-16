Матчем "Неман" - "Ислочь" откроется программа 18 тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге

Гродненский клуб намерен реабилитироваться после разгромного поражения от "Шахтера". 0:6. "Ислочь" с Александром Глебом в составе продолжает решать серьезные задачи в этом сезоне. Прямой эфир в 20:30 на "Беларусь 5".