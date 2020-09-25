Матчем против "Автомобилиста" минское "Динамо" начинает очередную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ

Матчем против "Автомобилиста" минское "Динамо" сегодня начинает очередную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Екатеринбурге начнется в 17:00. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. В турнирной таблице Западной конференции "зубры" идут на третьем месте. Наши соперники - вторые в Восточной конференции. За свою историю команды провели 21 очную встречу. Причем статистика практически равная. 10 раз побеждали "зубры", 11 - "Автомобилист".