Матчем против хабаровского "Амура" минское "Динамо" продолжит очередную выездную серию КХЛ

Матчем против хабаровского "Амура" минское "Динамо" продолжит сегодня очередную выездную серию Континентальной хоккейной лиги. Поединок начнется в 12 часов. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. "Зубры" занимают пятое место в Западной конференции, их соперники - 10-я команда на Востоке. Отметим, встреча пройдет без болельщиков на трибунах, так как во всем Хабаровском крае введены ограничения из-за коронавируса.



