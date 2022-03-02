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Матчем против СКА хоккейное минское "Динамо" стартует в плей-офф
Надежная игра вратарей, безупречные действия всех игроков перед воротами и дисциплина. Таковы, по мнению главного тренера минского "Динамо" Крэйга Вудкрофта, основные критерии успеха в противостоянии со СКА. Сегодня эти команды проведут первый поединок четвертьфинальной серии, которая будет длиться до четырех побед. В текущем сезоне команды провели два напряженных поединка, один из которых завершился лишь в овертайме. Наши хоккеисты полны решимости преодолеть питерский рубеж.
Матч СКА - "Динамо начнется в 19:30. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5" и"Беларусь 5 интернет".
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