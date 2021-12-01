Матчем с питерским СКА минское "Динамо" начинает выездную серию регулярного чемпионата КХЛ

Матчем с питерским СКА минское "Динамо" начинает очередную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. Обе команды не так давно сумели вернуться на победные рельсы. Правда, наши соперники в последнем матче дома уступили "Северстали", а вот "зубры" одержали первую победу после шестиматчевой серии из поражений, обыграв "Трактор". В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает 5-ю строчку, "Динамо" замыкает зону плей-офф. Стартовое вбрасывание на арене в Санкт-Петербурге произойдет в 19:30. "Беларусь 5"покажет матч в прямом эфире.