Матчем "Славии" и "Минска" завершится 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу

В 20:00 на телеканале "Беларусь 5" - матч 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Он сегодня завершится в Мозыре. Местная "Славия" попытается прервать серию из пяти матчей без побед. В соперниках у южан клуб "Минск", единственная команда, не одержавшая ни одной виктории в сезоне. В активе горожан 4 балла и предпоследнее место в турнирной таблице, у "Славии" же 18 очков, это пятая строчка. Долгое время мозыряне шли в лидерах первенства, пока не началась серия без побед.