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Матчем в Слуцке местной команды с брестским "Динамо" продолжится 15-й тур Беларуси по футболу

Всего один матч сегодня в программе 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В Слуцке местная команда принимает одного из аутсайдеров - брестское "Динамо". Хозяева не могут забить три тура кряду, при этом пропустили целых 9 мячей. А вот гости в начале месяца, наконец, одержали первую викторию в розыгрыше и борются за сохранение прописки в Высшей лиге. На чьей стороне удача будет сегодня? Узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 16:50.

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