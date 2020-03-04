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Матчем за Суперкубок в Беларуси стартует футбольный сезон
Чемпион Беларуси брестское "Динамо" против обладателя Кубка страны - солигорского "Шахтера". Сегодня матчем за Суперкубок официально стартует футбольный сезон.
Отметим, впервые в истории, а нынешний розыгрыш уже 11-й, этот поединок пройдет без участия БАТЭ. Брестчане дважды выигрывали Суперкубок, у "Шахтера" пока побед нет. Матч за первый трофей сезона пройдет на столичном стадионе по улице Маяковского. Начало в 19:30. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".
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