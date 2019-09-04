Матчевая встреча Европа - США. Осталось пять дней

До уникального события в легкой атлетике - матчевой встречи "Европа - США" - осталось 5 дней. И сегодня в белорусскую федерацию этого вида спорта пришли радостные новости. В состав команды старого континента вошли еще 3 наших атлета. 9 и 10 сентября на стадионе "Динамо" на дистанции 800 метров выступит Юлия Король. Три километра побежит Екатерина Корнеенко. А на 110 метров с барьерами заявлен Виталий Парахонько. О готовности к форуму и кого ждать в Минске - прямо сейчас.



Рассказывает Кристина Камыш.

Звезды легкой атлетики сойдутся на стадионе "Динамо"



Максим Недосеков в эти дни не уходит со стадиона по улице Калиновского, 111. Атлет пропускал чемпионат страны в прошедшие выходные ради этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе и международного турнира в Берлине. В Швейцарии результат был 2 метра 24 сантиметра. Спортсмен представит Европу на матчевой встрече против США. Всего 14 белорусов в составе команды старого континента.

Максим Недосеков стал героем стикерпака для одного мессенджера, разработанного специально к матчевой встрече. Там же Холодович, Герман, Тихон. Скачать набор "Уютная кухня БФЛА" можно бесплатно.

Всего 37 дисциплин и 304 атлета



В каждом виде программы на матчевой встрече Европа - США выступят по восемь спортсменов.Уже само присутствие среди участников Рамиля Гулиева делает афишу забегов на 200 метров по-настоящему звездной. Чемпион мира из Турции, сменивший на этом троне самого Усейна Болта! В Минске посол матча обещает разменять 20-секундный рубеж. И стадион "Динамо" ему в этом поможет.

То, что Гулиева поддержит чемпион мира британец Ричард Килти, не выводит команду Европы в фавориты дисциплины. В составе у американцев в основном молодые парни. Но результаты сезона Родни Роу, Джамиля Тримбла и Кайри Кинга намекают, что на минских дорожках мало не покажется никому.

До уникального события остается лишь 5 дней. Соревнования увидит весь мир

Права на трансляцию матча Европа - США приобрели, например, британская компания BBC, американская NBC. Покажут легкую атлетику 3 ПТС Белтелерадиокомпании, свыше 50-ти камер. 5 режиссерских бригад будут отвечать за картинку.







Легкоатлетическую встречу Европа - США иностранные граждане в соответствии с указом Президента могут посетить по безвизу