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Матчевая встреча по легкой атлетике Европа - США. Два дня до исторического события
Любители легкой атлетики замерли в ожидании. Чуть больше суток остается до исторического события - матчевой встречи Европа - США. В Минске на стадионе "Динамо" соберутся лучшие атлеты планеты, чтобы в двухдневном противостоянии определить сильнейшего. Мы же продолжаем знакомить вас с дисциплинами “королевы спорта”. И сегодня на очереди толкание ядра. Традиционно небольшой экскурс.
Толкание ядра. Первыми олимпийские медали начали разыгрывать мужчины
Толкание ядра,как и многие легкоатлетические дисциплины, зародилось в Англии в середине XIX века. Первыми олимпийские медали начали разыгрывать мужчины. Произошло это в 1896 году. Женское толкание ядра на Олимпиаде появилось гораздо позже - только в 1948 году. Сам снаряд для мужчин и женщин имеет не только разную массу, но и диаметр. Мужское ядро тяжелее и больше. Его вес 7 килограммов 257 граммов. Женское полегче - около 4 килограммов и меньше в диаметре. Что любопытно: мировые рекорды в толкании ядра держатся почти 30 лет. Их обладатели - американец Рэнди Барнс (его лучший результат 23 метра 12 сантиметров) и Наталья Лисовская, выступавшая за сборную СССР. Ее результат 22 метра 63 сантиметра. В Минск же попытаться побить это достижение едет легенда сборной США - единственная в истории этой страны олимпийская чемпионка в толкании ядра Мишель Картер. Конкуренцию американкам составит наша Алена Дубицкая - бронзовый призер чемпионата Европы, чемпионка этого же старта Паулина Губа и, конечно же, обладательница бронзы Олимпийских игр Анита Мартон.
Спортсмены продолжают прибывать в Минск
Между тем, в эти дни спортсмены продолжают прибывать в Минск. Большой десант представлен всеми европейскими странами. Встречаем гостей из Америки. Те же, кто уже в Минске, стараются времени не терять даром. На главной арене страны сегодня прошли первые тренировки. За ними наблюдала
Кристина Камыш.
Официальная тренировка для всех участников легкоатлетического матча Европа -США запланирована на воскресенье. Но сегодня команда звездно-полосатых, несмотря на джетлаг и усталость от перелета, вышла на разминку.
Майкл Диксон, член сборной США по легкой атлетике (110 м с барьерами):
"Я сейчас только пытаюсь осознать, где что происходит, потому что мы только что пришли на стадион. Мы не разминаемся на главной арене, поэтому как там внутри, еще не прочувствовал. Но я увидел город вокруг "Динамо". Мне понравилось. Минск очень красивый город с прекрасными людьми".
Сегодня представители команды Старого континента массово прибывали в Беларусь. Долетали и американцы.
Кортни Джонсон, член сборной США по легкой атлетике (эстафета 4х100 м):
"Это, конечно, мой первый визит в Беларусь. Я пока не знаю многого о вашей стране. Но наслышана про стадион "Динамо". Рассказывали, что арена новая и она красивая. Я готова уже выйти в город, познакомиться со всем поближе. Вообще очень воодушевлена этой матчевой встречей и для меня честь представлять США. Обязательно полностью выложусь на эстафете 4 по 100. Жду с нетерпением".
Через два дня 304 спортсмена выступят в 37 дисциплинах. По 8 атлетов в каждой из программ. Сборные будут бороться за переходящий кубок. Трофей выполнен из серебра. Его презентация запланирована на воскресенье.
Мария Бадич, зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики:
"Это историческая реконструкция. В 1973 году Минск принимал исторический матч СССР - США. Это своего рода возвращение тех легендарных матчей. Но такое впервые. Действительно, мы сегодня пишем историю, потому что в таком формате - сборная Европы против США - не проводил никто и никогда. И планируется, что в дальнейшем такие матче между сборными будут проходить раз в два года. И будут меняться континенты, то есть следующий матч в 2021 году пройдет на континенте США".
За первое место в Минске гонорар 7 тысяч евро, а общий призовой фонд матчевой встречи - почти миллион. Болельщики во время легкоатлетического матча могут посетить Беларусь по безвизу. Кто не доедет, сможет посмотреть событие в трансляции. Встречу покажут в 60 странах. К матчу пристальное внимание за океаном.
Отвечать за эфирную картинку будет Франческа Скотт-Виттори. Англичанка в свое время работала на трансляции свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. На матче задействуют три ПТС Белтелерадиокомпании.
Франческа Скотт-Виттори, генеральный продюсер матчевой встречи по легкой атлетики Европа -
США:
"Мы будем использовать 35 камер. Они распределены по секторам. А над стадионом будет летать камера-паук. Подготовлена очень красивая графика. Будут задействованы пять режиссерских бригад. Мы почти готовы вещать. Завтра состоится генеральный прогон всех служб. Матч будет интересен всем. Запланирована красивая церемония открытия. И уверена, что сами соревнования будут на высшем уровне".
Гиртс Страустинс, ассистент режиссера матчевой встречи по легкой атлетики Европа -
США
:
"Мероприятие сложное. Мероприятие очень большое и технические есть много вещей, над которыми нам еще надо работать. Это не только картинка, это и графики, и звук, это связь между нами. Все это будет готово в срок. Я думаю, что зрители увидят трансляции олимпийского уровня или чемпионата мира".
Болельщики вправе рассчитывать на шоу, борьбу и рекорды, ведь легкоатлетический матч - последний крупный старт перед чемпионатом мира в Катаре. Поэтому спортсмены сейчас практически на пике физической формы.
9 и 10 сентября на стадионе "Динамо" матч стартует в
19:00
. В понедельник в 6 вечера церемония открытия. Соревновательную программу начнут женщины в секторе прыжков с шестом. Попасть на арену можно по билетам стоимостью от 12 до 25 рублей. Квитки еще в продаже.
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