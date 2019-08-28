Матчевая встреча в Минске - настоящее созвездие чемпионов в мировой легкой атлетике

Настоящее созвездие чемпионов в мировой легкой атлетике. Именно так можно назвать предстоящую матчевую встречу в Минске. Европа и США обнародовали предварительные составы участников. Общее количество - около 300 человек. Уже через неделю в белорусскую столицу начнут прибывать тренеры, специалисты и, конечно же, болельщики, которые, кстати, смогут воспользоваться безвизовым режимом. Кто в составе команд - узнала Елена Горельчик.



Легкоатлетическую встречу Европа США в Минске иностранные граждане в соответствии с указом Президента смогут посетить по безвизу



Масштабное спортивное мероприятие в новейшей истории проводится впервые, так что ожидается большой ажиотаж. Впрочем, благодаря подобным крупным событиям, белорусская сторона приобрела опыт, которым и воспользуется. Для безвизового въезда в нашу страну туристам необходимо иметь при себе паспорт, а также оригинальный или электронный билет на матчевую встречу. Эти меры распространяются на граждан 74 стран.



Для остальных иностранцев, которые приедут в нашу страну с 1 по 15 сентября, условием для получения белорусской визы станет наличие билета.А посмотреть и болеть в Минске будет за кого.





Сегодня стали известны предварительные списки двух команд

107 спортсменов значатся в стане сборной США. В ТОП-5 команды "звездно-полосатых" шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс, чемпионка Рио в беге на 100 метров с барьерами Брианна Макнил, четырехкратная чемпионка планеты в прыжках в длину Бриттни Риз, Кортни Около и Майк Роджерс.



В сборной Европы пока значится 141 атлет, в топе: Рамиль Гулиев - чемпион мира в беге на 200 метров, олимпийские чемпионки Сандра Перкович и Екатерини Стефаниди, двукратная чемпионка мира по прыжкам в длину Мария Ласицкене и серебряный призер главного старта четырехлетия в Бразилии в беге на 110 метров с барьерами Орландо Ортего.



Беларусь в составе сборной Европы будет представлена десятью атлетами

Беларусь в составе сборной Европы будет представлена десятью атлетами - Максим Недосеков и Дмитрий Набоков - поспорят за победу в прыжках в длину, Эльвира Герман, Татьяна Холодович и Карина Таранда способны стать лучшими здесь, в Минске, в своих дисциплинах, Анастасия Мирончик-Иванова будет противостоять Юриттни Риз, Ирина Жук выступит в прыжках с шестом, Дарья Борисевич представит Беларусь в беге на 1500 метров, Анна Малыщик наша боевая единица в турнире молотобоек, Алена Дубицкая представит Беларусь в толкании ядра.

