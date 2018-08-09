Матчи Азаренко и Соболенко на турнире в Монреале перенесены на вечер

Матчи белорусских теннисисток перенесены на вечер. В планы турнира в Монреале вмешался дождь. Ситуация оказалась на руку белоруске Виктории Азаренко. Наша спортсменка в матче второго круга проиграла Йохане Конте первый сет - 3:6, и уступает во втором - 0:3. В итоге Вика выйдет на корт в 19:30 по белорусскому времени.