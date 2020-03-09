ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Матчи четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу смотрите сегодня на "Беларусь 5"

Двумя матчами сегодня продолжится футбольный сезон в Беларуси. В рамках четвертьфинала Кубка страны в 18:00 в Жодино местное "Торпедо" примет солигорский "Шахтер", а в 20:00 минское "Динамо" примет БАТЭ. Оба поединка в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5", ответные игры в этих парах пройдут 14 марта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все