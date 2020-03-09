Матчи четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу смотрите сегодня на "Беларусь 5"

Двумя матчами сегодня продолжится футбольный сезон в Беларуси. В рамках четвертьфинала Кубка страны в 18:00 в Жодино местное "Торпедо" примет солигорский "Шахтер", а в 20:00 минское "Динамо" примет БАТЭ. Оба поединка в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5", ответные игры в этих парах пройдут 14 марта.