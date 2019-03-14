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Матчи Лиги Европы смотрите сегодня на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет"

Белорусский защитник Александр Мартынович и его "Краснодар" сегодня попытаются взять реванш у "Валенсии" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре россияне уступили в Испании 1:2. В 20:40 прямая трансляция противостояния клубов начнется на "Беларусь 5".

А в 22:45 также на спортивном канале обидчик БАТЭ - "Арсенал" - в Лондоне примет "Ренн". В первой дуэли французы праздновали викторию - 3:1, британцам нужно забивать минимум дважды. На "Беларусь 5. Интернет" в 20:40 стартует встреча киевского "Динамо" и "Челси". В первой игре украинцы потерпели крупное поражение - 0:3.

В 22:50 здесь же следите за игрой в Италии, где "Интер" примет "Айнтрахт" из Франкфурта. В первом матче команды мячей не забили.


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