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Матчи молодежной сборной Беларуси на ЧМ по хоккею доступны в прямом эфире на сайте tvr.by

Матчи молодежной сборной Беларуси на ЧМ по хоккею доступны в прямом эфире на сайте tvr.by

Матчи молодежной сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе доступны в прямом эфире на сайте Белтелерадиокомпании.

Напомним, команда нового созыва под руководством Дмитрия Кравченко стартует на турнире сегодня, 9 декабря, поединком против Норвегии. Начало трансляции в режиме реального времени в 22:00 на странице "Беларусь 5. Интернет".

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