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Матчи противостояния Кубка Федерации Беларусь - Германия завтра в прямом эфире "Беларусь 5"
Выходные будут посвящены не только лыжным гонкам и биатлону, но еще и теннису. Без преувеличения, наши девушки - Арина Соболенко, Александра Саснович, Виктория Азаренко, Лидия Морозова и Вера Лапко - влюбили всю страну в себя и в этот прекрасный вид спорта. Уже завтра стартует матч первого раунда Всемирной группы Кубка Федерации против сборной Германии. Год назад белорусские и немецкие теннисистки встречались на этой же стадии турнира на корте минской "Чижовка-Арены". Тогда, к сожалению, наши уступили. На этот раз принимающая сторона - Германия. Сегодня в Брауншвейге прошла жеребьевка. За ней пристально следила съемочная группа Агентства теленовостей. Все предматчевые расклады - в репортаже Дарины Запольской.
Подготовка к этому матчу началась с удивления. Когда для проведения четвертьфинала немецкая сторона выбрала не привычный уже (и достаточно теннисный) Штутгарт, а тихий, исторический Брауншвейг. Смена локации последовала, возможно, потому, что последний домашний матч Германия проиграла. Впрочем, это обстоятельство объединяет наши команды.
В прошлом сезоне именно на поражении от немецкой сборной закончилась двухлетняя домашняя серия белорусской "Дрим-тим". Первого выезда за столь долгий срок в сборной ждали без преувеличения с огромным интересом. Тем не менее, особого значения факту гостевого матча в команде стараются не придавать. В Брауншвейг основная часть белорусской команды прилетела уже во вторник вечером. Первыми к тренировкам на корте "Фольксваген-Арены" приступили Александра Саснович, Лидия Морозова, Вера Лапко и новичок национальной команды Беларуси Юлия Готовко.
Правда, медленный хардовый корт еще больше подходит 2-му номеру немецкой сборной - Татьяне Марии. Это первая соперница нашей Александры. Завтра девушки откроют программу четвертьфинального противостояния Беларусь - Германия. Прошлогодняя встреча теннисисток на "Чижовка-Арене", напомним, осталась за немкой.
Арина Соболенко к коллегам присоединилась в среду. В субботу 9-я ракетка мира сразится с Андреай Петкович. Виктория Азаренко прибыла в Брауншвейг только вчера вечером. Сегодня олимпийская чемпионка провела первую тренировку. По предварительной номинации, Виктория сыграет парный матч с Лидией Морозовой. В соперницах – опытнейшая парница Анна-Лена Гренефельд и обидчица Азаренко в недавнем матче Australian Open Лаура Зигемунд.
Масштабы площадки нашу команду не пугают. Она меньше и компактнее "Чижовка-Арены". Вместимость "Фольксваген-Арены", где базируется местный баскетбольный клуб "Левен", порядка 7000 человек. Значительная часть спортивного сооружения во время проведения матча Кубка Федерации задействована не будет.
За последнее десятилетие не в Штутгарте домашние матчи немецкая команда играла лишь однажды. Лейпциг нашим соперницам не подошел: три года назад там они проиграли швейцаркам. Чем обернется новый опыт? Узнаем совсем скоро. Матчи противостояния Кубка Федерации Беларусь - Германия начнутся завтра в 15:00. Трансляции поединков смотрите в прямом эфире на "Беларусь 5".
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