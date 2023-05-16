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Мавзолей Пеле открыли в Сантосе

Мавзолей Пеле открыли в Сантосе

Мемориал Пеле открылся для посетителей на кладбище, где похоронен единственный трехкратный чемпион мира по футболу, пишет sb.by.

Попасть в мавзолей можно в будни с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Посещение бесплатное, но для этого необходимо предварительно зарезервировать время визита на сайте некрополя.

Фото:sb.by

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