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"МАЗ-СПОРТавто" выиграл 2-й этап ралли-марафона "Шелковый путь"

Белорусский экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" стал победителем второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь", который 6 июля стартовал в Астрахани. Под управлением Сергея Вязовича наш экипаж первым преодолел дистанцию, несмотря на прокол колеса. Ралли завершится в Москве 16 июля.

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