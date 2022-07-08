"МАЗ-СПОРТавто" выиграл 2-й этап ралли-марафона "Шелковый путь"

Белорусский экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" стал победителем второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь", который 6 июля стартовал в Астрахани. Под управлением Сергея Вязовича наш экипаж первым преодолел дистанцию, несмотря на прокол колеса. Ралли завершится в Москве 16 июля.