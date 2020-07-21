Мечты "Шеффилд Юнайтед" о еврокубках разбиты. "Клинки" накануне принимали "Эвертон" и в случае победы имели шансы на продолжение борьбы за Лигу Европы. Судьбу поединка решил гол Ришарлисона в первой же атаке "ливерпульцев" после перерыва - 1:0.



В параллельном поединке "Брайтон" играл против "Ньюкасла" и гарантировал себе место в АПЛ на новый сезон после нулевой ничьей.