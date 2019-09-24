Медаль и лицензия Марии Мартыновой на Олимпиаду в Токио

Мария Мартынова - серебряный призер чемпионата Европы в стрельбе из трех положений. 21-летняя дочка олимпийского чемпиона Сергея Мартынова показала этот результат в Болонье. Успех принес не только медаль, но и путевку на Игры четырехлетия в Токио-2020.