Медали чемпионата Беларуси по пляжному футболу разыграют в Щучине

В Щучине сегодня определятся призеры чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Серии за бронзу и золото продлятся до двух побед одной из команд. Накануне прошли первые встречи. В противостоянии за третью строку "Щучин" обыграл "брестчан", 6:5. За чемпионство спорят "Кировск-СДЮШОР" и "Гроднооблспорт". Накануне победил "Кировск", 3:2. Трансляции решающих поединков смотрите в эфире телеканала "Беларусь 5" в 10:00