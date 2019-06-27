Медали в борьбе завтра разыграют женщины

Победные новости сегодня приходят и из Дворца спорта, где проходят соревнования по борьбе. Четыре спортсменки - три полуфинала. Сегодня в рамках дневной сессии по два поединка выиграли Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина и Виолетта Чирик. Вечером спортсменки проведут схватки за выход в финал. Медали женщины разыграют завтра. У мужчин-вольников наш Александр Гуштын в категории до 97 килограммов сегодня поборется за бронзу. Вечерняя сессия у борцов начнется в 18:00. Прямая трансляция на "Беларусь 2".