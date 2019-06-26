Медальную копилку Беларуси пополнили Марина Литвинчук и Ольга Худенко, а также Олег Юреня

Сегодня в Заславле разыгрывали пять комплектов наград и дважды наши спортсмены поднимались на пьедестал. Марина Литвинчук и Ольга Худенко победили в байдарке-двойке на 500 метрах. Наш тандем, который давно выступает вместе, с первых метров дистанции взял высокий темп и вышел в лидеры. До самого финиша дуэт только добавлял. Праздновать успех девушки начали еще до того, как пересекли ленту.



Также порадовал Олег Юреня. В решающем заезде байдарок-одиночек на 1000метров белорус проиграл лидеру Балинту Копасу из Венгрии чуть больше секунды. Как результат - наш спортсмен смог взять бронзу.



Вплоть до пяти вечера сегодня будут идти квалификационные заезды. А завтра день, который нельзя пропустить. В Заславле разыграют 11 комплектов наград.



