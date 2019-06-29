Медальные надежды. Три белорусских борца в полуфинале

Девятый соревновательный день II Европейских игр в самом разгаре. Надеемся на медали в борьбе греко-римской сегодня, ведь медальные традиции в этом виде спорта у нашей страны сильны.



Сейчас вновь переносимся во Дворец спорта. Среди соискателей наград Сослан Дауров из Беларуси, который проведет схватку за бронзу. И другие атлеты из нашей страны к этой минуте порадовали результатом.



Андрей Козлов об итогах предварительных схваток с участием белорусов (прямое включение).



И я вновь выхожу в эфир с очень приятными новостями. Три борца греко-римского стиля из Беларуси сегодня стартовали в 1/8 финала в своих весовых категориях. И все трое пробились в полуфинал!





Первым путевку в поединок за выход в финал завоевал Радик Кулиев - в полуфинале он переборол довольно сильного спортсмена из Грузии Роберти Коблиашвили. Отмечу, что он давний оппонент белоруса. Затем на ковре мы увидели Александра Грабовика. Схватка с норвежцем Феликсом Балдауфом получилась местами жесткой, о чем свидетельствует перебинтованная голова белоруса. Однако наш спортсмен смог добиться победы со счетом 3:1. Наконец, Кирилл Грищенко стал третьим белорусом, которого мы сегодня увидим в полуфинале. Он был сильнее украинца Николая Кучмия.