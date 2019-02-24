Медальный финиш чемпионата Европы. Ирина Кривко в пасьюте завоевывает серебро

Сборная Беларуси по биатлону завершает ярко домашний чемпионат Европы. Ирина Кривко в последней гонке - пасьюте - выигрывает серебряную медаль. Ранее в мужской гонке преследования Сергей Бочарников стал четвертым.

На прямую связь со студией выходит спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение).



Рад приветствовать из наших красивых и зимних Раубичей. Да, конечно, очень жаль, что еще одно крупное спортивное событие в этом году подходит к своему финалу. Но точно мы с коллегами будем вспоминать его по нескольким причинам - это по ярким и громким трибунам и медалям нашей команды.

Красивую точку сегодня в гонке преследования поставила олимпийская чемпионка Ирина Кривко, которая, во-первых, на этом чемпионате Европы не очень хорошо себя чувствовала, и, во-вторых, смогла нивелировать достаточно серьезное отставание от призовой тройки, которое у нее было по итогам спринта. Если вам не удалось посмотреть эту яркую гонку, то предлагаем вашему вниманию увидеть эти классные кадры прямо сейчас.





Теперь наш ближайший центр внимания - это шведский Эстерсунд, который с 7 по 17 марта примет чемпионат мира по биатлону. И после таких эмоциональных континентальных соревнований, которые прошли в Раубичах, хочется продолжения и дальше. Пожелаем удачи сборной Беларуси!





