Мемориальная доска Ренальду Кнышу появилась в Гродно

Мемориальная доска заслуженному тренеру Советского Союза по спортивной гимнастике Ренальду Кнышу появилась в Гродно. В доме № 4 по улице Кирова он жил с 1944-го по 1971 год. Уникальный тренер стал первым белорусом, подготовившим сразу двух олимпийских чемпионок - Елену Волчецкую и Ольгу Корбут.



Тренер навсегда вписал свое имя в спорт высоких достижений благодаря созданию около 30 новых элементов в мировой спортивной гимнастике. До конца дней он продолжал трудиться в Гродно, работал с юными спортсменами, старался внести вклад в развитие белорусской школы гимнастики.