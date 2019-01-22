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Менее суток остается до старта чемпионата Европы по фигурному катанию

Менее суток остается до старта 111 чемпионата Европы по фигурному катанию. В Минск уже съехались многие звезды мировой величины. Среди них олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова из России, бронзовые призеры Олимпиады в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, шестикратный победитель континентального форума Хавьер Фернандес из Испании. Сегодня на "Минск-Арене" проходят официальные тренировки.

Уже завтра в 11:00 можно будет увидеть короткую женскую программу, а в 18:00 пройдет торжественная церемония открытия на льду, после чего также с короткой программой выступят спортивные пары. Телеканал "Беларусь 5" покажет весь соревновательный деньв прямом эфире.

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