Менее суток остается до старта чемпионата Европы по фигурному катанию

Менее суток остается до старта 111 чемпионата Европы по фигурному катанию. В Минск уже съехались многие звезды мировой величины. Среди них олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова из России, бронзовые призеры Олимпиады в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, шестикратный победитель континентального форума Хавьер Фернандес из Испании. Сегодня на "Минск-Арене" проходят официальные тренировки.

