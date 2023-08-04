Меньше суток остается до церемонии открытия ІІ Игр стран СНГ. Уже завтра в столице пройдет красочное шоу, которое официально даст старт масштабному турниру. Белтелерадиокомпания в 17:30 начнет прямую трансляцию с "Минск-Арены".

Без преувеличения вся Беларусь окунется в атмосферу спортивного праздника, ведь соревнования пройдут во всех областных центрах, а также Жлобине, Солигорске, Орше, Молодечно. И при этом вход на все арены ІІ Игр стран СНГ свободный!



Соревнования по некоторым видам стартовали уже сегодня. А всего более двух тысяч спортсменов в течение десяти дней разыграют 246 комплектов наград. Наша телерадиокомпания будет освещать старты в максимальном объеме. Следите за программой.



Расскажем, как прошел сегодняшний день и какова готовность городов к Играм. Начнем с Минска.



Минск уже окунулся в атмосферу спортивного праздника, и погода этому благоволит. Дворец художественной гимнастики - один из самых лучших в мире, не побоюсь этого слова, сегодня принимал профильные соревнования. Мы в первую очередь следили за выходом на помост бронзового призера Олимпийских игр в Токио Алины Горносько!



Титулованная спортсменка выступила уверенно в упражнении с обручем, и чуть менее ярко в упражнении с мячом, допустив потерю предмета, как следствие: после двух видов многоборья белоруска занимает промежуточное второе место, впереди лишь россиянка Лала Крамаренко, но отставание минимальное всего одна десятая балла! Но детальнее об этом в дневнике ІІ Игр стран СНГ.



В Минске пройдут соревнования по 11 видам спорта - каждая арена уже сегодня готова к своим турнирам, собственно, как и столица готова к приему гостей - главная фанзона, расположенная на площадке у Дворца спорта, ежедневно минчанам и гостям столицы дарит музыкальное шоу, а фуд-корты удивят своими изысками!



Здесь же можно приобрести сувенирную продукцию - вкус и желание самого требовательного болельщика и гурмана будет удовлетворено!



Но вернемся к спортивной составляющей. Уже завтра здесь, на легендарной арене, Национальном олимпийском стадионе "Динамо" стартуют соревнования легкоатлетов, начало в 10:00.



Гомель в ожидании накала страстей и горячих схваток дзюдоистов. Место проведения престижного форума - обновленный Ледовый дворец. В течение трех игровых дней здесь померяются силой и мастерством более 200 спортсменов.



Заявлены команды из России, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии. В составе сборной Беларуси 54 спортсмена, 32 из которых войдут в основной состав. Юноши и девушки 2006-2008 годов рождения поспорят за награды в индивидуальной программе и в смешанных командных состязаниях.



Соревновательная часть форума стартует завтра. А сегодня прошли тренировки. До стартов считанные часы. Спортсмены примеряются к арене, присматриваются к сопернику. Все приехали побеждать и брать медали, желательно, наивысшей пробы.



Я сюда пришел только за золотом. Я обещал папе занять первое место, и без этого не уйду. Нам тут комфортно, мы как дома себя чувствуем. Иноят Тельманов, участник сборной Узбекистана

Соревновательная площадка нам нравится. Всем стандартам соответствует. Мы только что провели тренировку в разминочной зоне, очень много места, пространство такое хорошее и соревновательный зал соответствует европейским стандартам, очень просторный. Флора Мхитарян, главный тренер юношеской сборной по дзюдо среди девушек Российской Федерации



В Гомеле одна из сильнейших школ в Беларуси. Ее представители не единожды завоевывали самые высокие титулы на чемпионатах мира и Европы. И именно Гомельская земля подарила стране первого олимпийского чемпиона в дзюдо Игоря Макарова. Воспитанники чемпиона также рассчитывают подняться на самую высокую ступень пьедестала. Страсти закипят и на фан-зоне. Гомель с нетерпением ждет официальное открытие масштабного форума. Улицы украшены растяжками и баннерами. Горожане в предвкушении международного спортивного праздника.



А в Жлобине 12 и 13 августа состоятся поединки самбистов. В горячих схватках они сойдутся во Дворце игровых видов спорта Центра олимпийского резерва. Подтверждено участие 350 человек. Достойное сопровождение обещают и волонтеры - студенты вузов со знанием иностранных языков.



В Гродно центром спортивных баталий в рамках ІІ Игр стран СНГ станет стадион "Неман". Здесь, в Ледовом дворце, пройдут соревнования по тяжелой атлетике, а рядом в областном комплексном Центре олимпийского резерва на специализированном поле будут сражаться сборные команды по хоккею на траве.



Первыми уже завтра, 5 августа, на помост выйдут тяжелоатлеты. На протяжении пяти дней за медали будут бороться мужчины и женщины в разных весовых категориях. Арену в Ледовом дворце переоборудовали еще в начале лета, ее протестировали в рамках первенства Беларуси среди юниоров. Соревновательная зона, разминочные, зрительный зал более чем на 1000 мест - все соответствует международным стандартам.



Город Гродно полностью готов к проведению II Игр стран СНГ. Все готовы абсолютно, все объекты хоть сейчас готовы провести эти соревнования. Борьба будет очень жаркая. Будут соревнования по тяжелой атлетике на уровне национальных сборных. Приезжают самые сильнейшие составы. Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома



А пока до начала соревнований есть еще время, участники команд решили отдать дань уважения великому спортсмену, уроженцу Гродно Александру Курловичу - двукратному олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира по тяжелой атлетике, который установил 12 мировых рекордов.



Мне посчастливилось с 1986 по 1988 годы быть вместе со сборной Советского Союза командой. Вот с Александром, как говорится, в одном зале тренировались. Это, конечно, великий спортсмен, великий человек и хороший товарищ был. Как говорится, можно с ним в разведку ходить вместе. Исраил Исаков, тренер сборной Узбекистана по тяжелой атлетике



Тяжелоотлеты уже познакомились со спортивной ареной, где пройдут соревнования, провели тренировки. С нами поделились своими впечатлениями.

Мы две тренировки уже провели, очень хорошая. Зал как подобает международному уровню. Я сам на пяти Олимпийских играх был - вот как олимпийский установлено на международном уровне. Икрам Маткаримов, заслуженный тренер Туркменистана по тяжелой атлетике



База очень хорошая. И тренировочный процесс, и соревновательский мы уже увидели. Конечно, завтра начнутся Игры, но мы уже увидели, что все очень классно. Настрой боевой, конечно, дай бог, чтобы все сложилось, как мы хотим. Конечно, пусть победит сильнейший. Давид Гулян, член сборной команды Туркменистана по тяжелой атлетике



Кроме спортивных сражений, участников II Игр стран СНГ в Гродно ждет насыщенная культурная программа. Экскурсии по историческим местам областного центра, посещение музеев и памятников архитектуры.

