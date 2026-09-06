"Мешков Брест" - обладатель Суперкубка Беларуси по гандболу

В поединке за Суперкубок Беларуси по гандболу встречались "Мешков Брест" и минский СКА.

Эмоции, борьба, спорные моменты - основа любого противостояния гандбольных команд из Бреста и Минска. Но главное - это счет на табло. После получаса игры было 17:16 в пользу хозяев.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола: "Игра была абсолютно равная. И думаю, что чемпионат будет интересен тем, что молодые ребята из СКА будут давать каждой команде хороший бой, в том числе и команде "Мешков Брест".

После перерыва СКА нащупал свою игру и не только ликвидировал отставание, но и вышел вперед.

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК "СКА-Минск": "Есть моменты, конечно, когда, наверное, перегорели, когда повели два мяча во втором тайме, потому что я видел, что не забивали в некоторых моментах".

"Мешковцы" быстро вернулись в игру и довели дело до победы. Итоговый счет - 35:29. Брест забирает Суперкубок в четвертый раз.

Максим Баранов, правый крайний ГК "Мешков Брест": "Дожали, как говорится, и зрителем, и коллективом, я думаю. В совокупности, я думаю, все отработали на 100 %, потому что было видно по игре, что все хотели, все соскучились по гандболу, все хотели победы".

Итак, первый трофей в сезоне разыгран. Теперь все внимание к чемпионату Беларуси, где, конечно, все самое интересное еще впереди. Но, как и прежде, за золотые медали будут сражаться "Мешков Брест" и СКА.