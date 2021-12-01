"Мешков Брест" 1 декабря сыграет с норвежским "Эльверумом" в рамках розыгрыша гандбольной ЛЧ

Одержит ли "Мешков Брест" первую победу в текущем розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов? Сегодня белорусская команда на выезде сыграет с норвежским "Эльверумом". В конце ноября в Бресте в домашнем поединке белорусы потерпели поражение от соперника со счетом 27:30. А в прошлом году эти команды поделили очки. В Норвегию "Мешков Брест" отправился без своего главного тренера Даниэля Гордо, который перед отлетом сдал положительный тест на коронавирус. Матч "Эльверум" - "Мешков Брест" начнется в 20:45.В прямом эфире поединок покажет "Беларусь 2", а также "Беларусь 5 интернет".