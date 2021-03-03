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"Мешков-Брест" гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов

Европейская федерация гандбола присудила нашей команде техническую победу из-за неявки "Порту" в Брест. Напомним, португальцы приняли решение не доигрывать два тура группового раунда из-за остановки сердца и безвременной кончины своего голкипера Альфредо Кинтаны. Также запланированный на четверг поединок ПСЖ против "Пика" не состоится. Ранее в рядах венгерского клуба был выявлен COVID-19. Команде из Сегеда засчитано техническое поражение. Таким образом, никто не сможет подвинуть "мешковцев" с четвертого места таблицы. В 1/8 финала брестчане сыграют с пятой командой группы B. Первый матч пройдет на выезде.

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