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"Мешков-Брест" готовится к матчу с одним из фаворитов Лиги чемпионов "Пари Сен-Жерменом"

В третьем матче группового раунда Лиги чемпионов "Мешков-Брест" дома примет французский ПСЖ, который, несмотря на свой фаворитский статус, пока занимает последнее место в турнире. Ранее соперники встречались два раза. Что интересно, в этих поединках был зафиксирован одинаковый счет - 29:28. Прямая трансляция матча сегодня на "Беларусь 5" в 19:45.

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