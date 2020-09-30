"Мешков-Брест" готовится к матчу с одним из фаворитов Лиги чемпионов "Пари Сен-Жерменом"

В третьем матче группового раунда Лиги чемпионов "Мешков-Брест" дома примет французский ПСЖ, который, несмотря на свой фаворитский статус, пока занимает последнее место в турнире. Ранее соперники встречались два раза. Что интересно, в этих поединках был зафиксирован одинаковый счет - 29:28. Прямая трансляция матча сегодня на "Беларусь 5" в 19:45.